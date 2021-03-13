هلاك ثلاثة أشخاص وجرح اثنين في حادث مرور بالجلفة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم , في ما أصيب إثنان آخران بجروح, جراء حادث مرور , وقع مساء السبت, بولاية الجلفة, حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وإستنادا للمكلف بالإعلام , لدى مديرية الحماية المدنية , عبد الرحمن خاضر , فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بمسعد ( 75 كيلومتر جنوب الولاية), لأجل حادث مرور تمثل في إنحراف و انقلاب سيارة سياحية بمنطقة "المقيد" على محور الطريق الولائي رقم 78 بإتجاه بلدية دلدول.

وقد خلف هذا الحادث وفاة ثلاث ضحايا بعين المكان , ويتعلق الأمر بإمرأة و رجل عمرهما ( 25 و51 عاما) وطفل رضيع لا يتجاوز عمره ثلاث أشهر تم تحويل جثامينهم لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى دائرة مسعد.

وأدى هذا الحادث إلى إصابة شخصين آخرين بجروح ويتعلق الأمر بــ رجل ( 26 سنة ) وطفل عمره ثلاث سنوات تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة , حيث تم تقديم لهم الاسعافات الاولية اللازمة بمكان الحادث المكان ليتم مباشرة تحويلهم إلى ذات المؤسسة الإستشفائية .

ومن جهتها, فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا, لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.