هلاك ثلاثة أشخاص وجرح اثنين في حادث مرور بالجلفة

13/03/2021 - 21:32

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم , في ما أصيب إثنان  آخران بجروح, جراء حادث مرور , وقع مساء السبت, بولاية الجلفة, حسب ما  علم من مصالح الحماية المدنية.

وإستنادا للمكلف بالإعلام , لدى مديرية الحماية المدنية , عبد الرحمن خاضر ,  فقد  تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بمسعد ( 75 كيلومتر جنوب الولاية), لأجل  حادث مرور تمثل في إنحراف و انقلاب سيارة سياحية  بمنطقة "المقيد" على محور  الطريق الولائي رقم  78 بإتجاه  بلدية دلدول.

وقد خلف هذا الحادث وفاة ثلاث ضحايا بعين المكان , ويتعلق الأمر بإمرأة و رجل   عمرهما ( 25 و51 عاما) وطفل رضيع لا يتجاوز عمره  ثلاث أشهر تم تحويل  جثامينهم لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى دائرة مسعد.

وأدى هذا الحادث إلى إصابة شخصين آخرين بجروح ويتعلق الأمر بــ رجل ( 26 سنة  ) وطفل عمره ثلاث سنوات  تعرضوا  لإصابات متفاوتة الخطورة , حيث تم تقديم لهم   الاسعافات الاولية اللازمة بمكان الحادث المكان ليتم مباشرة تحويلهم إلى ذات  المؤسسة الإستشفائية .

ومن جهتها, فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا, لمعرفة أسباب وملابسات هذا  الحادث المميت.

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مجتمع

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