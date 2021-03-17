نفط: خام برنت يفوق 68 دولارا

شهدت أسعار النفط هذا الأربعاء استقرارا رغم التراجع غير المرتقب للمخزونات الأمريكية ومخاوف من تراجع الطلب على الخام تزامنًا مع ارتفاع إصابات "كورونا" في أوروبا.

و شهد خام "برنت" القياسي العالمي ارتفاعا طفيفا بنسبة إلى 68,44 دولارا للبرميل. فيما ارتفع خام غرب تكساس الى 64,96 دولارا للبرميل.

وقالت مصادر تجارية نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام هبطت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مارس فيما توقع محللون زيادة قدرها ثلاثة ملايين برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بمقدار 926 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط ثلاثة ملايين برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 904 آلاف برميل مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 3,4 مليون برميل.