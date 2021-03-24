نشاط مكثّف لبوقدوم في الكاميرون

أجرى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، هذا الأربعاء، زيارة عمل الى جمهورية الكاميرون بدعوة من نظيره الكاميروني لوجون مبالا مبالا.

وبحسب بيان الوزارة، أفيد أنّه "بوقدوم استقبل مطولاً من قبل الرئيس بول بيا، ونقل إليه التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورسالته المتعلقة بالإرادة في تعزيز العلاقات الثنائية وتدعيم تقاليد التشاور حول المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكتب بوقدوم، على حسابه الشخصي على موقع "تويتر"،

"حظيت اليوم بلقاء مطول مع السيد بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون، حيث تناولنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذا عديد التحديات التي تواجهها قارتنا خاصة في مجال السلم والأمن". وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية "نتطلع إلى إعطاء نفس جديد وتحقيق قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين البلدين".

وأشار البيان ذاته إلى أنّ بوقدوم أجرى محادثات مع نظيره الكاميروني لوجون مبالا مبالا، حول وضعية العلاقات الثنائية و افاق تعزيزها، و بهذه المناسبة وقّع الوزيران، مذكرة تفاهم من اجل تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين.

وتناولت المحادثات الأوضاع السائدة في ليبيا والصحراء الغربية ومالي ومنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد وافريقيا الوسطى، حيث أكّد الوزيران، على ضرورة تكثيف الجهود من اجل ترقية الحلول الافريقية لمشاكل افريقيا".

المصدر: وأج