الرابطة الأولى :شبيبة الساورة تلتحق بوفاق سطيف ومولودية وهران في الصدارة

أطاحت شبيبة الساورة بالمتصدر وفاق سطيف بنتيجة (1-0)، الشوط الأول: 0-0، اليوم الجمعة، لحساب تسوية رزنامة (الجولة الـ13) بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لتلتحق أبناء الجنوب بـ "الوفاق" ومولودية وهران في كرسي الصدارة.

وسجل المتألق بلال مسعودي بتوقيعه الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة '54 لفائدة فريق "نسور" الجنوب.

وعلى ضوء هذه النتيجة التحقت شبيبة الساورة بالوفاق "السطايفي" في كرسي الطليعة برصيد 33 نقطة.

وفي اللقاء الثاني، لحساب تسوية الرزنامة لنفس الجولة، فاز شباب قسنطينة بميدان مضيفه شبيبة القبائل بواقع (1-0)، الشوط الأول: 0-0.

وجسد أبناء مدينة "الجسور المعلقة" تفوقهم بفضل هدف الشاب منذر طمين (د 65)، ليكسب الشباب كامل الزاد، ويرتقي للصف السادس (30 ن) بمعية نادي بارادو.

بالمقابل يتراجع "الكناري" نحو المركز الثامن (28 ن)، إثر وقوعه في ثالث هزيمة داخل الديار.

ويجري في السهرة لقاء الداربي العاصمي الكبير، الذي يجمع بين اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر (45ر20 سا)، بملعب "عمر حمادي" ببولوغين (الجزائر)، في إطار تسوية رزنامة (الجولة الـ13) من بطولة المحترف الأول.

النتائج

شبيبة الساورة - وفاق سطيف 1 - 0

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة 0 - 1