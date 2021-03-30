المدرب بلماضي و "الخضر" يودعون زطشي

أقدم الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه على توديع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، الذي قرر عدم يترشح لعهدة جديدة، في التفاتة شكر لما قدمه للفريق الوطني، وذلك عقب نهاية مباراة الجزائر - بوتسوانا (5-0)، التي أقيمت سهرة الإثنين بالبليدة، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021.

وصرح المدرب الوطني خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء: "لن يكون الرئيس زطشي على رأس الهيئة الفيدرالية خلال العهدة الأولمبية المقبلة (2021-2024)، لأنه أعلن لنا رسميًا أنه لن يترشح مجددا. لذلك أردنا أن نشكره في خضم حفل توديعي بسيط، عرفانا منا بالمجهودات التي قام بها وبأن نجاح الفريق الوطني ليس فقط عمل اللاعبين والمدربين ولكن أيضًا عمل الرئيس. لقد قدم الكثير للمنتخب وأود أن أؤكد ذلك بصفة شخصية".

وبعد صافرة النهاية، أحاط اللاعبون برئيس "الفاف" خير الدين زطشي واحتفلوا سويا بهذا الانتصار الكبير على بوتسوانا والتأهل إلى العرس القاري، وهم حاملين مجسم كأس أمم إفريقيا-2019 التي توج بها "الخضر" في مصر، كعرفان لمساهمة الرئيس في ذلك الإنجاز القاري.

وتبادل اللاعبون والمدرب بلماضي بمعية أعضاء طاقمه الفني التحية والعناق فيما بينهم ومع الرئيس المنتهية عهدته على رأس الاتحادية الجزائرية.

وتولى خير الدين زطشي (55 سنة) رئاسة "الفاف" بتاريخ 20 مارس 2017 خلفًا لمحمد روراوة، الذي لم يترشح لنيل ولاية جديدة، بعدما قاد الاتحادية خلال ثلاث عهدات أولمبية.

وبدوره، سيعلن زطشي انسحابه رسميا من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية للهيئة الفيدرالية يوم 5 أبريل القادم بالجزائر العاصمة، في حين تم تحديد تاريخ الجمعية العامة الانتخابية لـ "الفاف" يوم 15 أفريل 2021.

المصدر: وأج