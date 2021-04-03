بن بوزيد : عرض خاص بــ "إصلاح المستشفيات " سيقدم إلى الحكومة "قريبا"

03/04/2021 - 18:57

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد ، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ،  عن تقديم عرض إلى الحكومة "قريبا" حول إصلاح المستشفيات، معتبرا أن هذا الاصلاح الذي أصبح "ضروريا" لمسايرة التطورات التي طرأت على المجتمع، من شأنه "تحسين الخدمات المقدمة للمواطن". جاء هذا التصريح خلال اشرافه على  تدشين مركز التصوير المقطعي التابع للطب النووي بالمستشفى الجامعي محمد لمين دباغين (مايو سابقا) .

وأكد وزير الصحة بالمناسبة أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية محمد لمين دباغين تعد الأولى على المستوى الوطني التي استفادت من هذه التجهيزات المتطورة، والتي ستساعد على "التكفل الجيد" بمرضى السرطان، معبرا عن أمله في أن تستفيد مؤسسات استشفائية أخرى مستقبلا بمثل هذه المعدات الطبية.

كما أشار إلى تجهيز "عدد هام" من العيادات المتعددة الخدمات بالجزائر العاصمة بمعدات جديدة تسمح لها بالتكفل الأنجع بالاستعجالات الطبية وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الكبرى.

 

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