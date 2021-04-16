مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان في انفجار قنبلة بجنوب أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، عن مقتل أربعة مدنيين بينهم طفلان في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في مقاطعة (شاه والي كوت) بإقليم (قندهار) الواقع بجنوب البلاد.

و وفق المتحدث باسم شرطة الإقليم جمال ناصر بريكزاي الحادث وقع عندما اصطدمت الحافلة التي كانت تقل الضحايا وهم من عائلة واحدة، بقنبلة مزروعة على جانب الطريق.ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.

وكان تقرير لمنظمة للأمم المتحدة قد كشف الأربعاء، عن مقتل 573 مدنيا وإصابة 1210 آخرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 29 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

وأشار التقرير إلى أن "أكثر ما يثير القلق هو زيادة عدد القتلى والجرحى من النساء بنسبة 37 في المائة، وزيادة الإصابات بين الأطفال بنسبة 23 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2020".

من جانبها قالت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام لأفغانستان "إن عدد القتلى والمشوهين المدنيين الأفغان، خاصة النساء والأطفال مقلق للغاية، لذا أناشد كافة الأطراف أن تجد على وجه السرعة طريقة لوقف هذا العنف".

وطالبت ليونز باغتنام "كل فرصة ممكنة للسلام"، محذرة من أنه "في حال الإخفاق في خفض مستويات العنف فورا، سيستمر مقتل وإصابة آلاف المدنيين الأفغان في عام 2021".

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في الخسائر المدنية خلال الربع الأول من عام 2021 كانت مدفوعة بشكل أساسي بنفس الأسباب التي تسببت في الزيادة في نهاية العام الماضي, والتي تتمثل في "الاشتباكات البرية، واستخدام المتفجرات وعمليات القتل المستهدف".

وبحسب التقرير، سجلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) خلال الأشهر الستة بين أكتوبر 2020 ومارس 2021، زيادة بنسبة 38 بالمائة في الخسائر المدنية مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.