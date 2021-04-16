الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة مركزة ضد مواقع الاحتلال المغربي

نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي،هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي ،في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار،حسب البيان العسكري رقم 156 ، الصادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و اوضح البيان انه خلال يوم امس الخميس، قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، جحور وتخندقات قوات الاحتلال بمنطقة عظيم ام جلود بقطاع اوسرد ومنطقة كلب اظليم بقطاع تشلة،و روص الفيعيين بقطاع المحبس.

اما اليوم الجمعة ،يضيف البيان،فقد قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي،تخندقات قوات الاحتلال المغربي،بمنطقة بيرات تنوشاد و كرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة جحور وتخندقات،قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار،يضيف البيان.