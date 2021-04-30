﻿ الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار،حسب البيان العسكري رقم 170 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و اوضح البيان،الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)،انه خلال نهار يوم امس الخميس،قصفت وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة ام الدكن بقطاع البكاري وبمنطقة ابيرات تنواشاد بقطاع المحبس و بمنطقبة عين تاواراشيت قطاع ام ادريكة و بمنطقة اعظيم ام الجلود بقطاع اوسرد.

اما نهار اليوم الجمعة،يضيف البيان،فقد قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اكويرة ول ابلال بقطاع المحبس.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار،يضيف البيان.