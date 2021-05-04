دورة كازان للجيدو المؤهلة لاولمبياد طوكيو: مشاركة المنتخب الجزائري بثلاثة مصارعين

تتواجد بعثة المنتخب الوطني الجزائري للجيدو المكونة من ثلاثة مصارعين منذ أمس الاثنين في مدينة كازان الروسية، تحسبا للمشاركة في الدورة الدولية الكبرى المؤهلة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التى تنطلق غدا الأربعاء وتدوم ثلاثة أيام، حسب ما علم من الاتحادية الجزائرية للجيدو.

وجاء في بيان للاتحادية الجزائرية للجيدو "تشارك البعثة الوطنية الجزائرية للجيدو في الدورة الدولية الكبرى كازان المؤهلة للألعاب الاولمبية طوكيو 2021 التي تمتد من 5 الى 7 ماي الجاري".

وتشارك الجزائر بالمصارعتين امينة بلقاضي (-63 كغ)، وصونيا عسلة (+78 كغ) اللتان كانتا في تربص تحضيري بمركز تحضير الفرق الوطنية بسويدانية بالجزائر في الفترة من 20 أفريل إلى غاية 01 ماي 2021 بالإضافة إلى المصارع عبد الرحمان بن عمادي (-90 كغ) الذي كان في تربص تحضيري بمدينة طشقند "أوزبكستان" خلال الفترة ما بين 18 أفريل إلى غاية 3 ماي، وسافر أمس الاثنين مباشرة إلى مدينة كازان.

وتهدف النخبة الوطنية من خلال المشاركة في الدورة الدولية المنظمة بكازان الروسية حصد أكبر عدد ممكن من النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية المقبلة.

وجدير بالذكر ان هذه الدورة هي التي عوضت دورة باريس الدولية التي ألغيت بسبب جائحة كورونا في وقت سابق.