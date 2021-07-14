جيدو: تعيين صوريا حداد على رأس منتخب الوسطيات

تم تعيين صاحبة برونزية اولمبياد بكين 2008, صوريا حداد, على رأس المنتخب الوطني للوسطيات للجيدو, حسبما أوردته الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة.

ويأتي تعيين صوريا حداد, عضو سابق في المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية, قبل ثلاثة اشهر عن البطولة العالمية لهذه الفئة والمقررة بمدينة أولبيا الايطالية.

ولهذا الغرض, دخل منتخب الوسطيات في تربص تحضيري والمستمر الى غاية 19 يوليو ببجاية بقيادة صوريا حداد و ليلى لعتروس.

وقبل انطلاق المعسكر, خضع الأعضاء الـ25 المعنيين بهذا الموعد رفقة الطاقم الفني والطبي, الى اختبارات طبية معمقة على مستوى المركز الوطني للطب الرياضي.