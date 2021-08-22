جيدو :أحمد موسى مدربا جديدا لمنتخب الأكابر

أعلنت الاتحادية الجزائرية للجيدو، اليوم الأحد، تعيين الدولي السابق أحمد موسى، مدربا جديدا للمنتخب الوطني للأكابر، خلفا لعمار بن يخلف، الذي انتهب مهمته عقب عودته مؤخرا من الألعاب الأولمبية بطوكيو (23 يوليو-5 أغسطس).

واستهل أحمد موسى (70 سنة) مشوراه كرياضي عام 1963 بنادي مولودية الجزائر، حيث توج ببطولة الجزائر 13 مرة بين 1970 و 1983، إضافة إلى مشواره الدولي مع المنتخب الجزائري بين 1968 و 1983 في صنفي -60 كلغ و -70 كلغ.

واشتهر المدرب موسى بمساهمته في أول إنجاز تاريخي للجيدو الجزائري بالأولمبياد، حينما كان يدرب عمار بن يخلف (39 سنة)، أثناء تتويجه بالميدالية الفضية خلال نسخة بكين-2008.

وإضافة إلى تعيين موسى كناخب وطني للأكابر، تمخض اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد يوم السبت برئاسة ياسين سيليني، عن العديد من القرارات المتعلقة بتقسيم المهام على مستوى المديرية الفنية.

وتم تعيين عبد المالك أيت موفق على رأس مديرية المنتخبات الوطنية، وكذا عبد الكريم نبيل أمالو، في منصب مدير التطوير و التكوين.

وفي نفس السياق، عين كريم بن إيكان في منصب مدير التنظيم الرياضي و المنافسات، بينما نصّب نصر الدين بوسطوة كمناجير عام، في حين سيتولى محمد فالت، منصب مناجير المنتخب الوطني للأواسط.