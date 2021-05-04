الجولة 20: شبيبة سكيكدة تتجاوز إتحاد بسكرة وسريع غليزان يسقط أمام نادي بارادو

04/05/2021 - 20:08

حققت شبيبة سكيكدة فوزا مهما ضد اتحاد بسكرة بنتيجة 2-1 بينما يواصل فريق سريع غليزان نتائجه السلبية بعد أن سقط بثنائية دون رد أمام نادي بارادو في افتتاح مقابلات مرحلة العودة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.  

وكان فريق اتحاد بسكرة السباق في إفتتاح باب التسجيل في الدقيقة 10 بفضل اللاعب يوسف شيبان، لكن أشبال المدرب شريف حجار عدلوا النتيجة في الدقيقة 18 بواسطة عبد القادر قيبوع، ليضيف زميله اسحاق بودة الإصابة الثانية في الدقيقة 61.   

وفي مقابلة أخرى سقط سريع غليزان على وقع نتيجة 2-0 أمام نادي بارادو، تحمل توقيع كل من زكريا ميصباح في الدقيقة 47 وعبد الحق قادري في الدقيقة 69.  

للتذكير، ستستكمل مقابلات الجولة 20 سهرة اليوم على الساعة 22:30 بإجراء 8 مواجهات تتصدرها القمة بين وفاق سطيف واتحاد الجزائر.

وسوم:

كرة القدم, الرابطة 1

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