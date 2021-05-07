السفير الروسي بالجزائر :وصول 500 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك خلال شهري ماي وجوان

كشف السفير الروسي لدى الجزائر "إيقوربيليايف" أن شحنات جديدة من لقاح سبوتنيك ستصل الجزائر خلال شهري ماي و جوان .

وقال السفير الروسي لدى الجزائر "إيقوربيليايف" على هامش اختتام معرض بيع المنتجات التقليدية والفنية الوطنية لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر "إن الجزائر لم تستكمل جميع الشحنات من لقاح "سبوتنيك.. وصلت مؤخرا شحنة صغيرة ونحن نعمل خلال شهري ماي وجوان على أن تكون هناك شحنات أكبر لتلبية طلب الأصدقاء الجزائريين "وأوضح بيليلياف أن العقد مع الجزائر ينص على اقتناء 500ألف جرعة".

وكانت الجزائر قد استلمت حوالي مليون و400 ألف جرعة من لقاحي “سبوتنيك V” و”استرازنيكا”، وسجلت عملية استلام الطلبيات حسب العقود التي أبرمتها مع مخابر دولية أو تلك المتعلقة ببرنامج “كوفاكس”.

وكان وزير الصناعة الصيدلانية لطفي جمال بن باحمد قد أعلن، أن الجزائر ستبدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في سبتمبر بالشراكة مع موسكو.

وتابع أن اللقاح سيتم إنتاجه بالتعاون مع شركة المنتجات الدوائية "صيدال"، مشيرا إلى أن الشركة ستحصل على مساعدة من مختبر هندي رائد متخصص في تصنيع اللقاحات

وتشهد الجزائر منحى تصاعديا في عدد الإصابات بفيروس كورونا مقارنة مع الأسابيع الماضية التي تراجعت إلى أقل من 100 إصابة يوميا.

ووفق الأرقام التي كشفت عنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، الخميس ، فإنه تم تسجيل

201 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات .

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 123473 حالة من بينها 201 إصابة جديدةماي، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء86007 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.307 حالة.

وحسب نفس المصدرماي، يتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة.