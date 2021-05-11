الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار،حسب البيان العسكري رقم 181 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و أوضح البيان- الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص)-، انه خلال يوم امس الاثنين قصفت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي جحور قوات الاحتلال،منطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة و منطقة اكويرة ولد ابلال ومنطقة سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

أما نهار اليوم الثلاثاء،يضيف البيان،فقد قصفت مفارز متقدمة من جيش التحريرالشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في منطقة اعظيم ام الجلود قطاع اوسرد.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار،يضيف البيان.