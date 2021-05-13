الرابطة المحترفة تضبط برنامج الجولة 21

تجرى مباريات الجولة 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يوم الاحد المقبل 16 ماي، حسبما اوردته يوم الاربعاء، الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وتمت برمجة سبعة لقاءات، والتي تنطلق ما بين الرابعة والخامسة مساء، ويتعلق الأمر بكل من اتحاد الجزائر- شبيبة الساورة، سريع غليزان - وفاق سطيف، وداد تلمسان - جمعية الشلف، شباب قسنطينة - نادي بارادو، نصر حسين داي - اتحاد بسكرة، اتحاد بلعباس - اهلي برج بوعريريج ونجم مقرة - جمعية عين مليلة.

أما فيما يخص مباراتي أولمبي المدية - مولودية الجزائر وشبيبة سكيكدة - شباب بلوزداد، فقد تم تأجيلهما إلى تاريخ لاحق بسبب مشاركة الناديين العاصميين في ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت سهرة امس الثلاثاء باجراء لقاء شبيبة القبائل مع الضيف مولودية وهران، والتي عرفت فوز "الحمراوة" بهدف دون رد.

من جهتها، ستكون الشبيبة "القبائلية" معنية بمنافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية (كاف) والتي هي أيضا بلغت الدور ربع النهائي.

برنامج الجولة 21 (الاحد 16 ماي):

سريع غليزان - وفاق سطيف (سا 16:00)

نجم مقرة - جمعية عين مليلة (سا 16:00)

اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة (سا 17:00)

وداد تلمسان - جمعية الشلف (سا 17:00)

شباب قسنطينة - نادي بارادو (سا 17:00)

نصر حسين داي - اتحاد بسكرة (سا 17:00)

اتحاد بلعباس - اهلي برج بوعريريج(سا 17:00)

مباراتان مؤجلتان:

أولمبي المدية - مولودية الجزائر

شبيبة سكيكدة - شباب بلوزداد

لقاء مقدم (الثلاثاء 12 ماي):

شبيبة القبائل - مولودية وهران 0-1