فلسطين: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 67 شهيدا

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 67 شهيدا بينهم 14 طفلا وإصابة 365 اخرين بجراح مختلفة حسبما افاد به بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليلة الأربعاء إلى الخميس غاراتها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي وسط دعوات دولية بالتهدئة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 12 إصابة في المواجهات الدائرة بمحافظة الخليل بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر وصلت إلى المستشفى الأهلي في الخليل و9 في الأطراف السفلية وواحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي مدينة طولكرم أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية نقلت إلى مستشفى طولكرم الحكومي.