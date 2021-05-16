كأس الكونفدرالية الإفريقية : شبيبة القبائل تفاجئ النادي الصفاقسي في عقر داره (0-1)

حققت شبيبة القبائل انجازا بفوزها خارج الديار على النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة 0-1 (الشوط الأول 0-0) في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, جمع بينهما عشية هذا الأحد.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة عن طريق نبيل بن سايح في الدقيقة الـ 61 من ضربة جزاء.

وكان لاعب النادي الصفاقسي فارس شواط أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 45+1.

وستدور مباراة الإياب يوم الأحد المقبل (17.00 سا) بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بقيادة طاقم تحكيم مغربي مشكل من الحكم الرئيسي رضوان جياد و بمساعدة مواطنيه لحسن أزقاو ومصطفى أكركاد.

وكان ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة، وفاق سطيف أقصي في مرحلة المجموعات باحتلاله المركز الثالث وراء ناديي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وإنييمبا النيجيري.