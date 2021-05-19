بكالوريا دورة 2021: انطلاق عملية إعداد المواضيع وخضوع المشرفين للحجر الكلي

انطلقت هذا الاربعاء، بالجزائر العاصمة، عملية تحضير مواضيع امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2021، ميزها دخول الطاقم المشرف على اعداد هذه المواضيع الحجر الكلي لما يقارب 38 يومًا في ظل "اجراءات أمنية وصحية صارمة".

وفي زيارة قادته إلى الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات بالقبة، أشار وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إلى أنه في اطار تحضير مواضيع البكالوريا لدورة 2021، سيتمّ إخضاع المشرفين على إعداد وطبع مواضيع البكالوريا إلى الحجر الكلي لنحو 38 يومًا، ويتعلق الأمر بمفتشي التربية الوطنية وموظفي وعمال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، معتبرا اشرافه على هذا "الحدث الهام"، "تقدير للجهود المقدمة من طرف هذا الطاقم.

واعتبر واجعوط هذه "المهمة، جد حساسة" لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية، التي فرضها الوضع الصحي، مشيرًا إلى أنّ هذه المهمة تعتبر ايضا "تضحية لخدمة المدرسة الجزائرية والمترشحين لهذه الامتحانات المدرسية"، كما أنها "واجب وطني-يضيف الوزير- لضمان مصداقية هذه الامتحانات."

وفي سياق ذي صلة، شدّد الوزير أنّ "ضمان مصداقية هذه الامتحانات هو محل اهتمام كبير من طرف السلطات العمومية" مشيرا إلى أنّ "التحضير لها استدعى بذل جهود جبارة منذ بداية السنة الدراسية".

وبالمناسبة، طمأن الوزير الطلبة المقبلين على اجتياز البكالوريا وأوليائهم، بأنّ مواضيع الامتحانات ستكون حول الدروس التي تلقاها التلاميذ "حضوريًا"، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الصحية، لضمان سلامة صحة المترشحين وجميع المؤطرين والمشرفين على العملية.

وانتهى الوزير للتأكيد أنّ" الدولة وفرت كل المستلزمات التي ستضمن نجاح جميع العمليات التحضيرية وسير الامتحانات في الظروف المريحة والملائمة".