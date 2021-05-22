الجيش الصحراوي يواصل شن هجمات مركزة ضد مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

22/05/2021 - 21:56

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 192، الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أنه خلال اليوم السبت، "قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الإحتلال في مناطق: ابيرات تنوشاد و اكويرة ولدابلال قطاع المحبس، وقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

كما نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي "قصفا مركزا استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة اسلوكية ولد الزبير قطاع الفرسية"، يضيف البيان.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال التي "تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، حسب البيان.

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