الجيش الصحراوي ينفذ هجمات مركزة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم الخميس، هجمات استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربية، في نقاط متفرقة من ال الجدار الرملي "الذل والعار"، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 204 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

ووفق البيان العسكري، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، "نفذت قوات الجيش الصحراوي، قصفا مركزا استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة تندكمة البيظة بقطاع البكاري"، كما "قصفت بشكل مكثف جحور قوات الاحتلال بمنطقة الشيظمية بقطاع المحبس".

بيان الوزارة الصحراوية، أوضح أن "قصفا عنيفا استهدف أيضا، تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة العايديات بقطاع الكلتة".

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.