كورونا:325 إصابة جديدة، 215 حالة شفاء و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر،فيما تماثل 215 مريض للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الاثنين الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 131.283 حالة من بينها 325 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 91.413 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 3.527 حالة.

ويتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 16 ولاية أقل من 10 حالات و12 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.