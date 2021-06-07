تشريعيات 2021: أجندة اليوم العشرون للحملة الانتخابية

إليكم أجندة اليوم العشرون من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021:

- رئيس حزب جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد ،ينشط تجمعا شعبيا بتلمسان (00 14).

- رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة ،جمال بن عبد السلام ينشط تجمعا شعبيا بالعاصمة (00 15).

- تجمع شعبي ينشطه رئيس حزب مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بالعاصمة (00 13).

- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني ينشط تجمعا شعبيا بتمنراست (00 16).

- رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا ببني عباس (00 15).

- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، ينشط تجمعا شعبيا بالعاصمة (00 15).

- رئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، ينشط تجمعا شعبيا بالمدية (00 10).

- رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، ينشط تجمعا شعبيا بتيندوف (00 18).

- الأمين العام لحزب الكرامة، محمد الداوي ، ينشط تجمعين شعبيين بتلمسان (00 10) ومستغانم (30 17).

- الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا بالعاصمة (00 14).

- الأمين العام لحزب حركة النهضة يزيد بن عائشة ينظم عملا جواريا بالعاصمة (30 16).

- رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ينشط تجمعا شعبيا بالعاصمة (00 17).

- رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، ينشط تجمعا شعبيا بالعاصمة (30 13).

- عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني ينشط تجمعا شعبيا بالبليدة (00 17).

- رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي ينظم عملا جواريا بميلة (00 10).

- موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ينشط تجمعا شعبيا بالعاصمة (00 14).

- فاطمة زرواتي رئيسة حزب تجمع امل الجزائر تنظم عملين جواريين بغليزان (00 10) ووهران (30 14).

- عيسى بلهادي الأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد ينشط تجمعين شعبيين بقسنطينة (00 10) وقالمة (00 16).

- رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد لعروسي رويبات، ينظم نشاطين جواريين بالعاصمة (00 10) وبومرداس (00 14).

- رضا بن ينان المكلف بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات ينشط تجمعا شعبيا بالعاصمة (00 16).

- رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ينشط تجمعا شعبيا بتيبازة (00 10) و بالعاصمة (00 16).

- رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة ،جمال بن زيادي، ينشط تجمعا شعبيا بتمنراست (00 17).