تشريعيات 12 جوان: انطلاق قافلة مكاتب التصويت المتنقلة بولاية إليزي جانت وورقلة

انطلقت بولاية إليزي قافلة متكونة من تسعة مكاتب متنقلة نحو المناطق المعزولة والنائية لتمكين الساكنة البدو الرحل، وقاطني المناطق النائية بدءا من هذا الأربعاء من أداء واجبهم الانتخابي في إطار الانتخابات التشريعية ل12 جوان الجاري.

وتحصي هذه المكاتب المتنقلة المعنية بتقديم التصويت بـ 72 ساعة قانونيا من موعد الاقتراع، هيئة ناخبة إجمالية تقدر ب9095 ناخب بين مكاتب مختلطة وأخرى متنقلة.

وأشرفت على هذه العملية المندوبية الولائية لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي وفرت كامل الترتيبات اللوجستية من مؤطرين وعناصر الحماية المدنية والأمن الوطني وأخرى وقائية مكلفة بتوزيع وسائل التعقيم والكمامات للحد من إنتشار فيروس كورونا.

كما انطلقت بولاية جانت أيضا قافلة متكونة من تسعة مكاتب متنقلة تضم هيئة ناخبة إجمالية تقدر ب 10665 مسجل.

وبولاية تندوف أيضا تتواصل عملية إنطلاق قوافل باقي مكاتب التصويت المتنقلة وهذا بعد أن انطلقت الاثنين قافلة أول مكتب لتصويت المتنقل نحو منطقة الشناشن.

وكشف رئيس المندوبية الولائية لسلطة المستقلة للانتخابات بولاية تندوف، محمود شراد أنه "تم توفير جميع الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية أيضا لإنجاح هذه العملية وفق البروتوكول الصحي الذي وضعته الهيئات الصحية".

كما انطلقت أيضا اليوم الثلاثاء قافلة متكونة من ستة مكاتب تصويت متنقلة نحو دائرة البرمة الحدودية (420 كلم جنوب-شرق ورقلة) لتمكين الساكنة بدءا من الأربعاء من أداء واجبهم الانتخابي. وتحصي هذه المكاتب المتنقلة هيئة ناخبة إجمالية تقدر ب10969 مسجل.

وقد انطلقت هذه القافلة من ورقلة وقد وفرت لها كافة الوسائل المادية والبشرية لضمان السير الحسن لهذا الموعد الانتخابي الهام والسماح للناخبين من ضمنهم البدو الرحل وأفراد الجيش الوطني الشعبي المتواجدين بهذه المنطقة المتاخمة للحدود الجزائرية-التونسية من أداء واجبهم الانتخابي في أفضل الظروف، وفق مندوب السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات علي شمسة.

وتحصي ولاية ورقلة هيئة ناخبة تعدادها 208.193 ناخبا وناخبة مسجلين على مستوى 84 مركز انتخاب التي تغطي 490 مكتب تصويت، بما فيها المكاتب المتنقلة الستة بدائرة البرمة الحدودية، حسب ذات المصدر.

تخوض 34 قائمة ترشح (20 قائمة حزبية و14 قائمة حرة) غمار هذه التشريعيات بورقلة من أجل الظفر بأحد المقاعد الثلاثة الممنوحة للولاية بالمجلس الشعبي الوطني الجديد.