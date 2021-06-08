اليوم الأخير من الحملة الإنتخابية لتشريعيات الـ12جوان

أدركت الحملة الانتخابية هذا الثلاثاء يومها الـ20 والأخير، حيث تواصل مختلف التشكيلات السياسية من ممثلي الأحزاب والمرشحين الأحرار تكثيف خرجاتهم الميدانية وتجمعاتهم الشعبية لشرح برامجهم الانتخابية قبل الدخول في مرحلة الصمت الانتخابي .

-بولاية غليزان نشطت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي تجمعا شعبيا .

-وببلدية سيدي موسى بالعاصمة نشط رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي أحمد رويبات تجمعا شعبيا.

-كما نشط رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان هذا الصباح عملا جواريا بولاية ميلة.

-وبولاية تيبازة نظم رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش تجمعا شعبيا.

-ونشط رئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة .

المصدر:الإذاعة الجزائرية