هجمات جديدة للجيش الصحراوي ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي بنقاط متفرقة من جدار العار

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، هجمات جديدة، استهدفت مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار، حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 209 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وجاء في البيان، أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت نهار اليوم الثلاثاء وبشكل مكثف جحور قوات الاحتلال المغربي بمنطقة "سبخة تنوشاد" بقطاع المحبس.

كما تعرضت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة "روس اودي الظمران" بقطاع المحبس، الى قصف مركز.

ونفذت وحدات الجيش الصحراوي أيضا قصف عنيف، استهدف "جحور قوات الاحتلال بمنطقة "فدرة التمات" شمال احريشة ديرت بقطاع حوزة"، فيما استهدفت تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة "الركيز" بقطاع الكلتة، بقصف مكثف .

الى ذلك نفذ الجيش الصحراوي قصف مركز أخر استهدف قوات الاحتلال بمنطقة "اودي الزيات" بقطاع الفرسية، حسبما أوضحه نص البيان .

للإشارة تتواصل هجمات الجيش الصحراوي، ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت الكثير من الخسائر في الارواح والمعدات، على طول جدار الذل والعار.