إجراءات إدارية وتنظيمية لضمان نزاهة العملية الإنتخابية

اعتمد المشرع الجزائري ترسانة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية بهدف ضمان نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية.

وفي هذا الإطار يعتبر مولود بن ناصف، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات أحد أبرز هذه الإجراءات التي تبتديء – كما قال- من التسجيل بالجدول الإنتخابي مرورا بعملية التصويت ثم انتهاء بعملية الفرز وإعلان النتائج.

واضاف الأستاذ بن ناصف أن القانون الجزائري قدم عددا من الضمانات الأساسية لإنجاح العملية الإنتخابية من بينها حق التظلم والطعن، ووجود المواطن أثناء الفرز وتسليم المحاضر.

من جانبه اعتبر علاوة العايب، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر، الإعتماد على نظام انتخابي جديد عن طريق القائمة المفتوحة أحد ابرز ضمانات الشفافية في العملية الإنتخابية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية