تشريعيات 12 جوان 2021 : دخول مرحلة "الصمت الانتخابي " بداية من اليوم الاربعاء

عقب انقضاء الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021 دخلت اليوم الاربعاء مرحلة الصمت الانتخابي وهي الفترة التي تسبق يوم الاقتراع بــ3 ايام يمنع فيها على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية .

تدخل البلاد في مرحلة " الصمت الانتخابي " والتي يمنع فيها أي شكل من اشكال الدعاية للحملة الانتخابية مهما كانت وسيلة الاعلام وفي هذا الشأن يقول سويرة عبد الكريم مختص في القانون الدستوري :" تعد هذه المرحلة مرحلة اجرائية قانونية ينص عليها القانون العضوي للنتخابات كما يمنع فيها عملية استطلاع اراء الناخبين عمليات سبر الاراء وكل مخالفة تكون هناك عقوبات بغرامة مالية وكذلك عقوبات ممكن انها تصل الى حرمان المترشح الى الترشح الى الاستحقاقات المقبلة ".

كما تعد هذه المرحلة ليكون فيها الناخبون بمعزل عن المؤثرات الخارجية لحسم مواقفهم اتجاه المترشحين الذين سيختارونهم يضيف الاستاذ سويرة قائلا :" انه وبعد هذا الزخم الانتخابي لابد من اعطاء فرصة للناخب يكون فيها نوعا من الهدوء لكي يكون قناعته الانتخابية ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية