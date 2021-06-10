سكان البدو الرحل يواصلون هذا الخميس عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة

يواصل البدو الرحل والقاطنون في المناطق الحدودية والنائية، هذا الخميس، عملية الاقتراع في اطار الانتخابات التشريعية 2021 ، وسط تطلعات باختيار الأصلح لتمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني .

وعبرت الأصداء المستقاة من ولايتي تندوف وبشار عن أملها في فوز مترشحين أكفاء يحملون انشغالات هموم ساكنة هاته المناطق النائية ويعملون على رفع الغبن عنهم ويساهمون في تنمية البلاد .

وقال أحد الناخبين بقرية حاسي منير الحدودية في ميكرفون القناة الإذاعية الأولى إن الاقتراع جرى في ظروف منظمة وشفافة مؤكدا أنه انتخب مترشحين مثقفين يثق في التزامهم بالتغيير، بينما عبر ناخبون آخرون عن أملهم الكبير فيما هو قادم بعد تجديد أعضاء المجلس الوطني وأثر ذلك على التنمية المحلية.

﻿وبولاية النعامة انطلقت هذا الخميس عملية التصويت على مستوى 15 مكتبا متنقلا عبر المناطق النائية .

وكانت قوافل هذه المكاتب المتنقلة قد انطلقت قبل 48 ساعة من موعد التشريعيات، متوجهة نحو مختلف القرى البعيدة ونقاط البادية والتجمعات السهبية التابعة لسبع بلديات هي النعامة وعسلة والبيوض والقصدير وصفيصيفة و تيوت وعين الصفراء ، لتمكين تضم 9.646 ناخبا من الإدلاء بأصواتهم.

وأكد المندوب الولائي المكلف بالإعلام على مستوى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، مفتاح العيد، أن كل الظروف مهيأة لإجراء عملية الاقتراع بهذه المكاتب المتنقلة في أريحية مع تسخير فرق طبية وبروتوكول صحي للوقاية من جائحة فيروس كورونا.

وأشار ذات المسؤول إلى أن عملية التصويت عبر هذه المكاتب المتنقلة ستتواصل إلى غاية التحاقها بالمراكز الانتخابية يوم الـ 12 جوان الجاري .

كما شهدت ولاية الوادي انطلاق عمليات الاقتراع بالمكاتب المتنقلة ببلديات الشريط الحدودي للولاية، وهي دوار الماء والطالب العربي وبن قشة.

ويتعلق الأمر بـستة (6) مكاتب متنقلة موزعة بالتساوي، أي مكتبين متنقلين لكل بلدية، بهدف تمكين نحو 4228 مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف، كما أوضح المنسق الولائي المندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السعيد بن بردي.

وأشار المسؤول ذاته، لدى إشرافه على انطلاق قوافل المكاتب المتنقلة من مقر المندوبية المحلية لبلدية دوار الماء لدائرة الطالب العربي (150 كلم عن الوادي)، أنه تم تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي.

تجدر الإشارة الى أن ولاية الوادي تتوفر على 21 مكتبا متنقلا يمثلون هيئة انتخابية تعدادها 12453 ناخب منهم ستة (6) مكاتب متنقلة قبل 48 ساعة و 12 مكتبا متنقلا قبل 24 ساعة وأربعة (4) مكاتب متنقلة يوم الاقتراع.