خام برنت يحافظ على أسعاره فوق 72 دولارا للبرميل

واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها مسجلة مكاسب جديدة، هذا الجمعة، في وقت توقعت وكالة الطاقة الدولية تجاوز الطلب العام الجاري، مستوياته قبل الجائحة، مدعمة توقعات تحالف "أوبك+" التي توقعت زيادة في الطلب على الذهب الأسود.

و بلغت صباح اليوم عقود خام برنت القياسي، تسليم أوت، 72,68 دولار للبرميل، بارتفاع 0,22 بالمئة عن سعر التسوية في نهاية جلسة الخميس.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو بنسبة 0,18 بالمئة، إلى 70,42 دولار للبرميل.

وبلغت الخميس أسعار الخامان القياسيان على التوالي 72,93 و 70,65دولارا, وهو أعلى مستوى لهما منذ ماي 2019.

و توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها اليوم الجمعة أن "الطلب العالمي على النفط آخذ بالارتفاع، وهو في طريقه لتجاوز مستوياته قبل الجائحة".

ودعت وكالة الطاقة تحالف "اوبك+" إلى زيادة الإنتاج، وقالت المنظمة الدولية إن بإمكان دول التحالف ضخ 1,4 مليون برميل إضافية يوميا.

ويضم تحالف "أوبك+" 24 منتجا للخام بينهم الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية، و11 منتجا من خارجها بقيادة روسيا.

وقبل الجائحة، كان الطلب العالمي على النفط بما بين 100-105 ملايين برميل يوميا.

وتراجع الطلب العالمي إلى أدنى مستوياته في الربع الأول من العام 2020، في ذروة الموجة الأولى من الجائحة، عندما وصل إلى حوالي 87 مليون برميل يوميا، لكنه ارتفع تدريجيا ليصل حاليا إلى حوالي 95 مليون برميل يوميا.

لكن على مدار الأسبوع، تلقت أسعار النفط دعما من بيانات اقتصادية قوية من الصين وأوروبا، وخصوصا من الولايات المتحدة, حيث أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية ارتفاع التضخم الأمريكي في ماي إلى 5 بالمئة على أساس سنوي، في أسرع وتيرة سنوية من 2008.

وأظهرت تقارير رسمية أوروبية أيضا زيادة ملحوظة بالتضخم في منطقة اليورو وارتفاع التضخم مؤشر على تعافي الاستهلاك، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات، مع تخفيف قيود كورونا في ظل التقدم بحملات التطعيم.