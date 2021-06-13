الجولة الـ25:شبيبة الساورة لتقليص الفارق عن الرائد و"الكناري" للاقتراب من "البوديوم"

تواجه شبيبة الساورة صاحبة المركز الثاني في ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، خارج قواعدها، مولودية الجزائر، بهدف تقليص الفارق عن الرائد وفاق سطيف، بينما ستكون لشبيبة القبائل امام فرصة سانحة لاعتلاء "البوديوم" لدى استضافتها شبيبة بسكرة بمناسبة اجراء الدفعة الثانية من الجولة الخامسة والعشرين المقررة هذا الأحد.

فشبيبة الساورة التي أقصيت في الدور ربع النهائي لكأس الرابطة المحترفة على يد نجم مقرة، ستعمل جاهدة على التدارك في البطولة وهذا يمر حتما عبر تحقيق نتيجة جيدة أمام مولودية الجزائر، في موعد مفتوح على كل الاحتمالات.

"فالعميد" الذي يمر بأسوأ فتراته منذ تسليط العقوبة على أربعة لاعبين لأسباب انضباطية، ليس له أي مجال للخطأ، حيث لم يتذوق طعم الفوز منذ ست مباريات في كل المنافسات.

أما شبيبة القبائل، التي لا زالت تتلذذ تأهلها لنهائي كأس الرابطة على حساب وداد تلمسان، فستبحث عن تحقيق الفوز الثالث تواليا في البطولة لدى استقبالها لإتحاد بسكرة.

النادي القبائلي المتواجد منذ فترة طويلة في منحى تصاعدي، سيلتحق مؤقتا في حال فوزه بمولودية وهران، في المركز الثالث للترتيب العام. أما اتحاد بسكرة، فسيبحث من جهته عن الثأر من هزيمة الكأس التي تلقاها بميدانه أمام الشبيبة في الدور ربع النهائي.

وسيكون أولمبي المدية، أمام منافس عنيد ويتعلق الأمر بنجم مقرة، الذي يمر بفترة ايجابية بعد تأهله لنهائي كأس الرابطة على حساب اتحاد الجزائر.

وبالمقابل يمر أولمبي المدية بفترة "شك" بعد تسجيله لثلاث مباريات دون فوز، ولم يبق أماه خيار آخر سوى تحقيق الفوز ليتنفس الصعداء، واستعادة الثقة المفقودة.

في أسفل الترتيب، تسعى شبيبة سكيكدة، التي تلقت هزيمتين متتاليتين بميدانها، لرد لاعتبار أمام وداد تلمسان منافسها المباشر من أجل تفادي النزول للقسم الثاني.

وانطلقت الدفعة الأولى للجولة 25 يوم الخميس الفارط، والتي تميزت بالفوز الساحق لرائد الترتيب، وفاق سطيف خارج ميدانه على نادي بارادو بنتيجة 3-0، بينما عرف أسفل الترتيب، استفاقة أهلي برج بوعريريج الفائز بعرينه على جمعية عين مليلة بنتيحة 2-0، ليبدأ بنجاح رحلة الهروب من السقوط، بعد تسجيله لسادس مباراة على التوالي دون هزيمة والتخلي لأول مرة منذ انطلاق الموسم عن المركز ال 20 والأخير.

وتمّ تأجيل مقابلتين اثنتين الى وقت لاحق، الاولى بين شباب قسنطينة وشباب بلوزداد والثانية بين نصر حسين داي واتحاد الجزائر بسبب مشاركة خمسة لاعبين من شباب بلوزداد وثلاثة من اتحاد الجزائر في تربص المنتخب الوطني للاعبين المحليين، والذي سيختتم بمباراة ودية ضد ليبيريا يوم الـ 17 جوان الجاري بالملعب الجديد لوهران.

البرنامج:

أولمبى المدية- نجم مقرة (سا 17)

شبيبة سكيكدة- وداد تلمسان (سا 17)

مولودية الجزائر- شبيبة الساورة (17:45)

شبيبة القبائل - إتحاد بسكرة (سا 19)

نصر حسين داي- إتحاد الجزائر (مؤجلة)

شباب قسنطينة- شباب بلوزداد (مؤجلة)

أهلي البرج - جمعية عين مليلة 2-0

إتحاد بلعباس- جمعية الشلف 2-1

نادي بارادو- وفاق سطيف 0-3

سريع غليزان- مولودية وهران 2-1