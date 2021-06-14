﻿ الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد قوات الاحتلال المغربية على طول الجدار الرملي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة ومركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (جدار الذل والعار)، حسبما أفاد به البيان العسكري رقم 215 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

ووفقا للبيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الاثنين، فقد "شهد يوم أمس الأحد، قصفا مكثفا استهدف قوات الاحتلال بمنطقة أركيز بقطاع الكلتة".

وأضاف البيان، أن وحدات الجيش الصحراوي استهدفت بقصف عنيف اليوم الاثنين، تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس فدرة لغراب بقطاع حوزة، كما استهدفت بقصف مركز تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، وفقا لما جاء في ذات البيان.