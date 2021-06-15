ارتفاع أسعار النفط مع تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا

ارتفعت أسعار النفط، هذا الثلاثاء، مع ارتفاع خام "برنت" للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا، ومع استمرار المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران.

وارتفع "مزيج برنت" 43 سنتا، أي ما يوازي 0.6 في المائة إلى 73.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 01 و34 دقيقة بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة أمس الاثنين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط هو الخر، إذ زاد 41 سنتا، أي ما يعادل نسبة 0.6 في المائة إلى 71.29 دولار، وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.

واستؤنفت، يوم السبت في فيينا، المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب أطراف أخرى في اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي.

ومن شأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق أن تمهد الطريق لرفع العقوبات عن إيران بما سيمكنها من استئناف تصدير النفط.