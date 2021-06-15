وزارة الدفاع تكذب "قطعيا" ما نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة "Jeune Afrique" اليوم الثلاثاء

كذبت وزارة الدفاع الوطني، "تكذيبا قطعيا" ما نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة "Jeune Afrique" هذا الثلاثاء في مقال تحت عنوان "السعيد شنقريحة، في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل"، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

وأوضح البيان أنه "في محاولة تضليلية مفضوحة، نشر الموقع الإلكتروني لمجلة "Jeune Afrique" اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021، مقالا تحت عنوان "السعيد شنقريحة، في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل" فإن وزارة الدفاع الوطني "تكذب قطعيا هذه الافتراءات التي جاءت بها هذه المجلة المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية للجزائر، وتؤكد أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام، خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها بلادنا".

وبهذا الصدد، تؤكد وزارة الدفاع الوطني "أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتعلم لمن يهمهم الأمر أن السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يخف أبدا تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن"، وفق المصدر نفسه.