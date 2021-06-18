الجولة 26: شباب قسنطينة يفوز على عين مليلة وجمعية الشلف يتعثر بميدانه

يواصل فريق شباب قسنطينة في حصد النتائج الإيجابية بعد أن تمكن هذا الجمعة من الإطاحة بمستضيفه جمعية عين مليلة بنتيجة 3-2 في إطار افتتاح الجولة 26 من الرابطة الأولى المحترفة.

وتمكن شباب قسنطينة، من قلب تأخره في مناسبتين إلى فوز ثمين بفضل إسماعيل أمقران في الدقيقة 52، ويوسف جحنيط في الدقيقة 90 وعبد القادر يعيش في الدقيقة (90+4). أما ثنائية عين مليلة فتحمل توقيع محمد طيايبة في الدقيقتين 17، و77.

وبهذا الانتصار، رفع شباب قسنطينة رصيده مؤقتا إلى النقطة 39، في المركز السادس، بفارق 8 نقاط عن عين مليلة، صاحب المركز 11.

من جهته، سجل فريق جمعية الشلف تعثرا جديدا أمام ضيفه نصر حسين داي الذي فرض عليه التعادل الإيجابي 1-1، وكان أصحاب الأرض بقيادة المدرب سمير زاوي السباقون في فتح باب التسجيل خلال الدقيقة 7، لكن في آخر أنفاس المواجهة (90+3) عدل حمزة بانوح النتيجة.

وعلى إثر هذا التعادل تقدم فريق جمعية الشلف بخطوة إلى الأمام بحيث أصبح يحتل المرتبة 12 مؤقتا برصيد 28 نقطة مناصفة مع نجم مقرة، أما نصر حسين داي الذي أصبح برصيده 22 نقطة، فلا يزال يتواجد في المرتبة 17.

وتتواصل مباريات الجولة 26 من الرابطة الأولى المحترفة غدا السبت وبعد غد الأحد، بداية من الساعة الخامسة مساء تتقدمها مواجهة داربي الهضاب العليا بين الرائد وفاق سطيف وأهلي برج بوعريريج، في الوقت الذي يسعى فيه الوصيف، شبيبة الساورة لاستعادة عافيته أمام شبيبة سكيكدة.

وتم تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-شبيبة القبائل إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الشبيبة في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل خارج الديار أمام كوتون سبور الكاميروني.

النتائج الجزئية:

جمعية عين مليلة- شباب قسنطينة 2-3

جمعية الشلف - نصر حسين داي 1-1

السبت 19 جوان:

شباب بلوزداد- نادي بارادو (سا17)

نجم مقرة- إتحاد بلعباس(سا17)

وداد تلمسان- أولمبى المدية(سا17)

مولودية وهران- مولودية الجزائر(سا17)

إتحاد بسكرة- سريع غليزان (سا 20)

شبيبة الساورة- شبيبة سكيكدة (سا 20)

إتحاد الجزائر- شبيبة القبائل (مؤجل)

الأحد 20جوان:

وفاق سطيف - أهلي البرج (سا 17:45)