الجولة 26: شبيبة الساورة يستعيد عافيته وشباب بلوزداد يواصل التوهج

حافظ فريق شبيبة الساورة، على وصافة الرابطة الأولى المحترفة إثر فوزه أمام ضيفه شبيبة سكيكدة، بثلاثية دون رد، اليوم السبت، في إطار الجولة 26 من الرابطة الأولى المحترفة.

ثلاثية شبيبة الساورة، حملت توقيع كل من بلال مسعودي في الدقيقة 15 وعماد الدين بوبكر في الدقيقة 40 وبلعيد حميدي في الدقيقة 51. وبهذا الانتصار، أصبح رصيد شبيبة الساورة 49 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد شبيبة سكيكدة عند 17 نقطة في ذيل الترتيب.

من جهته، يواصل شباب بلوزداد، سلسلة نتائجه الإيجابية بعد أن حقق فوزا جديدا على حساب جاره نادي بارادو، بهدف دون رد, هدف شباب بلوزداد وقعه اللاعب سفيان بوشار في الدقيقة 33.

وبهذا الانتصار، حافظ شباب بلوزداد على المركز الرابع، برصيد 46 نقطة، فيما تجمد رصيد نادي بارادو، عند النقطة 34 في المركز العاشر.

وفي لقاء آخر، عمق نادي مولودية وهران، جراح ضيفه مولودية الجزائر، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، أصحاب الأرض كانوا السباقين في فتح باب التسجيل عبر بن علي بن عمار في الدقيقة 38، قبل أن يعادل فتحي طاهر النتيجة لمصلحة مولودية الجزائر في الدقيقة 83 ، وبعدها بدقيقة واحدة، تمكن هشام نقاش من توقيع هدف الفوز لمصلحة مولودية وهران. ورفع مولودية وهران، رصيده إلى 47 نقطة في المرتبة الثالثة، فيما تجمد رصيد "العميد"، عند 39 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب مقرة، حقق النجم المحلي فوزا جديدا، أمام ضيفه اتحاد بلعباس، بهدف دون رد. ويدين نجم مقرة بالفضل في هذا الانتصار الثمين، للاعبه أكرم دمان، الذي وقع هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وأصبح رصيد النجم بهذا الفوز 27 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق 6 نقاط عن بلعباس، صاحب المركز الثامن عشر.

بدوره حقق وداد تلمسان انتصارا ثمينا، على حساب ضيفه أولمبى المدية بنتيجة 3-1، في المباراة التي احتضنها ملعب العقيد لطفي. أهداف وداد تلمسان، حملت توقيع محمد الأمين سماحي في الدقيقة 54، ولهواري طويل في الدقيقتين 69 و79. وبهذه النتيجة، رفع وداد تلمسان رصيده إلى 27 نقطة في المركز 14 رفقة نجم مقرة، فيما تجمد رصيد أولمبى المدية عند النقطة 38 في المركز التاسع.

أما إتحاد بسكرة فقد تمكن من تجاوز عقبة ضيفه سريع غليزان وتفوق عليه بنتيجة 3-2 من إمضاء حراري في الدقيقة 14 و19 ويوسف شيبان في المرحلة الثانية.

وبفضل هذا الفوز ارتق الإتحاد إلى الصف الحادي عشر برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد السريع في النقطة 26.

وتتواصل مباريات الجولة 26 من الرابطة الأولى المحترفة غدا الأحد، بإجراء مواجهة داربي الهضاب العليا بين الرائد وفاق سطيف وأهلي برج بوعريريج.

وتم تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-شبيبة القبائل إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الشبيبة في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية غدا الأحد خارج الديار أمام كوتون سبور الكاميروني.

النتائج الجزئية:

جمعية عين مليلة- شباب قسنطينة 2-3

جمعية الشلف - نصر حسين داي 1-1

شباب بلوزداد- نادي بارادو 1-0

نجم مقرة- إتحاد بلعباس 1-0

وداد تلمسان- أولمبى المدية 3-1

مولودية وهران- مولودية الجزائر 2-1

إتحاد بسكرة- سريع غليزان 3-2

شبيبة الساورة- شبيبة سكيكدة 3-0

إتحاد الجزائر- شبيبة القبائل (مؤجل)

الأحد 20 جوان:

وفاق سطيف - أهلي البرج (سا 17:45)