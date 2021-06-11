كأس الكاف: تحويل لقاء كوتون سبورالكاميروني-شبيبة القبائل إلى ملعب ياوندي

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" تحويل مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية، بين كوتون سبور الكاميروني وشبيبة القبائل المقررة يوم الأحد 20 جوان الجاري بداية من الساعة الخامسة مساء (بتوقيت الجزائر) إلى ملعب "أحمد أهيجو" بياوندي، حسب ما كشفت عنه الهيئة القارية اليوم الجمعة.

وكانت هذه المواجهة مبرمجة أساسا بملعب متعدد الرياضات "رومدي عجيا" بغاروا، قبل أن تقرر هيئة "الكاف" تغيير الملعب بسبب عدم توفر الملعب الأول على نظام حكم الفيديو المساعد "الفار".

وستجرى مباراة الإياب يوم الأحد 27 جوان الجاري على الساعة 20:00 بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة.

برنامج الدور نصف النهائي

ذهاب: الأحد 20 جوان:

كوتون سبور - شبيبة القبائل (سا 17)

بيراميدر (مصر) - الرجاء البيضاوي (سا 20:00)

إياب: الأحد 27 جوان:

الرجاء البيضاوي - نادي بيراميدز(سا 20:00)

شبيبة القبائل - كوتون سبور (سا 20:00)

المباراة النهائية:

يوم 10 جويلية بكوتونو بالبنين