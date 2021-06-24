الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة و مركزة ضد جنود الاحتلال المغربي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة و مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في قطاعات "المحبس" و"البكاري"، حسب البيان العسكري رقم 225 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و قال البيان -الذي أوردته وكالة الانباء الاصحراوية (واص)- ، أنه ،"خلال يوم أمس الأربعاء قصفت وحدات جيشنا تخندقات مستهدفة قوات الاحتلال بمنطقة (العرية)، و (لعكد) بقطاع "المحبس".

أما اليوم الخميس- يضيف البيان-،"فقد قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال في منطقة (أم الدكن) بقطاع (البكاري)، و استهدفت في قصف مركز منطقتي (أكويرة ولد بلال)،و (سبخة تنوشاد) بقطاع "المحبس".

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاقحاح مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي (الذل والعار).

