الجيش الصحراوي يقصف بشكل مدمر قاعدة عسكرية مغربية في منطقة لاثراثيات بقطاع الكلتة

قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بشكل مدمر قاعدة عسكرية في منطقة لاثراثيات بقطاع الكلتة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 227 الصادر اليوم السبت عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وحسب البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، فقد شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت قواعد و تخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي "الذل والعار".

وجاء في البيان، إن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت بشكل مدمر قاعدة عسكرية في منطقة لاثراثيات بقطاع الكلتة، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

وأضاف المصدر، أن وحدات الجيش الصحراوي "قصف أمس الجمعة منطقة أوديات الزيات بقطاع الفرسية"، كما "استهدفت ذات الوحدات منطقة أكويرة ولد أبلال و منطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس".

وكانت عناصر الجيش الصحاوي قد قصف بحر الأسبوع المنصرم القاعدة العسكرية رقم 04 بكلب النص بقطاع أوسرد، حيث شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة، حسب نفس المصدر.

الى ذلك، يضيف البيان، "تستمر هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي الفاصل (الذل والعار)".