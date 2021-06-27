حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 160 بجروح متفاوتة خلال 24 ساعة

لقي شخصان حتفهما وأصيب 160 آخرون في حوادث مرور وقعت في مناطق مختلفة من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة, حسب ما أفادت به الأحد حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وخلال نفس الفترة, قامت وحدات الحماية المدنية ,في إطار النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19),عبر كافة التراب الوطني, بـ 30 عملية تحسيسية عبر 6 ولايات (20 بلدية) لفائدة المواطنين لتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الجسدي, بالإضافة إلى القيام ب 25 عملية تعقيم عبر 3 ولايات (14 بلدية), عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وأشارت الحصيلة الى أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهتين العمليتين 139عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 31 سيارة إسعاف, 14 شاحنة إطفاء مع وضع 19 مع وضع 19 جهاز أمنيا لمكان الحجر الصحي بكل من ولاية الجزائر, قسنطينة, وهران ,تيبازة و عين الدفلى للوافدين من خارج الوطن.

من جانب آخر, باشرت ذات الوحدات بإخماد 03 حرائق حضرية و مختلفة على مستوى ولايات الجزائر, عنابة و سطيف, حيث أدت هاته الحرائق إلى إصابة 03 أشخاص بصعوبة في التنفس بولاية الجزائر تم التكفل بهم في عين المكان و تحويلهم الى المستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عنابة إثر تسرب غاز من سخان الماء متبوع بانفجار داخل مرأب أثناء القيام بأعمال الصيانة بالطابق الأرضي لبناية تتكون من (ط+1) حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية , قدت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وتم تحويلهم الى مستشفى سرايدي.