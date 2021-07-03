الجيش الصحراوي يستهدف مواقع متفرقة لقوات الإحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ومركزة إستهدفت مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (جدار الذل والعار)، حسب البيان العسكري رقم 234 الصادر، اليوم السبت عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن البيان العسكري أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بقصف مكثف خلال اليوم السبت تخندقات قوات الاحتلال في منطقة اكويرة ولد ابلال قطاع المحبس، ومنطقة اودي الزيات قطاع الفرسية".

كما استهدف القصف العنيف، يضيف البيان، قوات الاحتلال بمنطقة روس بن اعميرة قطاع الفرسية، ومنطقة روس لقطيطيرة قطاع حوزة، ومنطقة بنزكة قطاع حوزة.

واختتمت وزارة الدفاع الصحراوية بيانها بالتأكيد، على "استمرار هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائرا فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل و العار".