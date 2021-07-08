هجمات جديدة للجيش الصحراوي ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي

نفذ مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الفاصل "الذل والعار"، حسب البيان العسكري رقم 239 الصادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

واوضح البيان الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، ان " مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي نفذوا قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة ام الدكن قطاع البكاري"، و " قصف مكثف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة امكلي الدشرة و منطقة امكلي لبكر قطاع امكالة".

و اضاف نفس المصدر ان القوات الصحراوية "نفذت قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة اكرارة الشديدة و سبخة تنوشاد إضافة الى منطقة اودي الظمران بقطاع المحبس".

وتستمر هجمات قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، حسب البيان العسكري.