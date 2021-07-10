الحادث المروري بقسنطينة: جثامين 16 ضحية توارى الثرى بمقبرة حامة بوزيان

ووريت الثرى بعد ظهر اليوم السبت جثامين 16 ضحية ممن هلكوا في حادث المرور الذي وقع مساء أمس الجمعة بولاية قسنطينة جراء اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة بمقبرة الزويتنة ببلدية حامة بوزيان.

وحضرت مراسم الدفن السلطات المحلية المدنية والعسكرية وجمع غفير من أقارب الضحايا ومواطنون.

وقدم بالمناسبة والي قسنطينة أحمد عبد الحفيظ ساسي، التعازي باسم الدولة لعائلات ضحايا هذا الحادث الأليم مجددا دعوته للمواطنين للتحلي بالحيطة و الحذر عبر الطرقات لتفادي حوادث مأساوية.

للتذكير، وقع هذا الحادث في حدود الساعة السابعة و 47 دقيقة من مساء أمس الجمعة بالمكان المسمى "واد ورزق" ببلدية بني حميدان على الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين قسنطينة وجيجل وأسفر عن هلاك 18 شخصا (11 امرأة و 6 أطفال و رجل) وإصابة 11 بجروح متفاوتة الخطورة، حسب آخر حصيلة للدرك الوطني.