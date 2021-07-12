الإذاعة الجزائرية تنظم هذا الثلاثاء يـوما مفــتوحا للتحسيس بمخاطر كورونا وضرورة التوجه إلى التلــقيــح

تنظم الإذاعة الجزائرية بكل قنواتها الوطنية هذا الثلاثاء يوما مفتوحا للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا وضرورة التوجه إلى مراكز التلقيح في ظل ارتفاع عدد الإصابات مجددا وظهور سلالات متحورة أشد انتشارا وأكثر خطرا.

ويتضمن هذا اليوم المفتوح بلاطوهات و روبورتاجات و تقارير إذاعية متنوعة تبرز أهمية الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا بعد عودة ارتفاع مؤشرات هذا الداء .

كما سيقدم عبر هذا الفضاء الأثيري نصائح من أطباء ومختصين لتفادي الاصابة بهذا الداء و سلالاته المتحورة وأهمية التلقيح لتجنب الإصابة، مع إبراز مجهودات السلطات العمومية المبذولة في هذا المجال

وتأتي هذه المبادرة من الاذاعة الجزائرية في سياق مجهوداتها المتواصلة منذ بداية الجائحة بهدف التعبئة والتجنيد والتحسيس و حث المواطنين على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والوعي لتجنب الانشار الواسع لهذا الداء الخطير.