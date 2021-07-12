الجيش الصحراوي يقصف أربعة مواقع لقوات الاحتلال المغربي

قصف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم الاثنين، أربعة مواقع لقوات الاحتلال المغربي، حسبما أفاد به البيان العسكري رقم 243 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أن مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قصفوا لمرتين متتاليتين، مناطق روس بن أعميرة، رأس لعوج، أكرارة لحبيب وروس فدرة لبير بقطاع الفرسية، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من قواعد العدو المستهدفة.

وأضاف البيان أن وحدات الجيش الصحراوي، قصفت تخندقات قوات الاحتلال بمنطقتي أودي الظمران وروس السبطي بقطاع المحبس، وكذا منطقة أكرارة الشديدة قطاع الفرسية، مرتين متتاليتين.

وكان مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قد نفذوا أمس الأحد، هجومات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربية بمنطقة أكرارة الشديدة قطاع الفرسية مرتين متتاليتين، منطقة أودي الظمران قطاع المحبس، إضافة إلى منطقة أكرارة لحبيب قطاع الفرسية ثلاث مرات متتالية، وفقا لذات البيان.