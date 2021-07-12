الرابطة الثانية : فوز هلال شلغوم العيد أمام امل الأربعاء بركلات الترجيح 4-3

فاز هلال شلغوم العيد على امل الأربعاء بركلات الترجيح (4-3) (الوقت القانوني 1-1)، ضمن المباراة الثانية لدورة الصعود عن الرابطة الثانية لكرة القدم، لتحديد الناديين الصاعدين الى الرابطة الاولى المحترفة، التي جرت اليوم الاثنين بملعب -عمر بن رابح- بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

وافتتح امل الأربعاء -الذي خاض اللقاء منقوصا من عدة لأسماء بسبب فيروس كورونا- باب التسجيل عبر اللاعب أبوبكر كسيلي (د18)، قبل أن يعدل نادي هلال شلغوم العيد باب التسجيل عبر ركلة جزاء نفذها اللاعب اسماعيل يادادين (د39).

خلال جولة الافتتاح التي جرت يوم الأربعاء الفارط، أطاح أمل الأربعاء بنادي مستقبل واد سلي بركلات الترجيح (0-0، ضربات الترجيح 5-3).

و بعد إجراء الجولة الثانية يبقى امل الأربعاء في الصدارة برصيد 3 نقاط متبوعا بهلال شلغوم العيد بنقطتين فيما يقبع واسلي في المركز الثالث و الاخير برصيد نقطة واحدة.

وسيتم التعارف على الأندية الصاعدة خلال الجولة الثالثة، المقرر إجراؤها يوم الأحد 18 يوليو (00ر17)، أين يلاقي هلال شلغوم العيد منافسه مستقبل واد سلي في مباراة مصيرية.

واستنادا الى التنظيم المعمول به، ففي حال تعادل الفريقين بعد مرور الـ90 دقيقة، يلجأ الفريقان الى ضربات الترجيح مباشرة للحسم في هوية الفريق الفائز، الذي ينال نقطتين فيما يحوز الخاسر على نقطة واحدة.

أما فيما يخص فارق الأهداف، فسيتم احتساب التي سجلت خلال المباريات، من أجل تحديد أفضلية الأهداف، علما أن التي سجلت خلال الركلات الترجيحية لا تؤخذ بعين الاعتبار.

بالمقابل، وفي حال التعادل في كل شيء، سيتم اللجوء الى عملية القرعة لتحديد الفريقين الصاعدين للرابطة الاولى، أما "في الحالات غير المتوقعة فستعالج من طرف مديرية التنظيم الرياضي للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، استنادا الى قوانين الكنفيدرالية الافريقية والاتحاد الدولي".