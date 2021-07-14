الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تتعادل أمام نصر حسين داي (1-1)

تعادل فريق شبيبة القبائل أمام ضيفه نصر حسين داي بنتيجة (1-1) الشوط الاول (0-0)، اليوم الاربعاء، برسم الجولة الــ 31 لبطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم.وسجل هدفي اللقاء كل من بوسالم (49) لصالح "النصرية" وبن شريفة (74) للشبيبة.

وعلى إثر هذه النتيجة، يحتل "الكناري" المركز التاسع برصيد 46 نقطة، منقوصا من اربع مباريات، فيما يتواجد نصر حسين داي في الصف 16 بمجموع 33 نقطة.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت أمس الثلاثاء، بإجراء بقية اللقاءات.

النتائج الكاملة والترتيب:

الثلاثاء:

- نادي بارادو - وداد تلمسان 1-0

- شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة 1-1

- شباب بلوزداد - اولمبي الشلف 2-1

- سريع غليزان - نجم مقرة 1-0

- اهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة 0 – 1

- أولمبي المدية - شبيبة سكيكدة 3 - 0

- اتحاد بلعباس - جمعية عين مليلة 1 - 0

- مولودية وهران - وفاق سطيف 4 - 0

- مولودية الجزائر - اتحاد العاصمة 2 - 2

الاربعاء :

شبيبة القبائل - نصر حسين داي 1 - 1

الترتيب نقاط لعب

1.شباب بلوزداد 60 30

--.وفاق سطيف 60 31

3.شبيبة الساورة 57 31

4.مولودية وهران 53 31

5.اتحاد الجزائر 50 30

6.مولودية الجزائر 49 31

7.اولمبي المدية 48 31

8.شباب قسنطينة 47 31

9.شبيبة القبائل 46 27

10.نادي بارادو 41 31

11.جمعية ع.مليلة 37 31

--.اتحاد بسكرة 37 31

13.جمعية الشلف 35 31

--.سريع غليزان 35 31

15.نجم مقرة 34 31

16.نصر ح.داي 33 31

17.وداد تلمسان 30 30

18.اتحاد بلعباس 27 31

19.اهلي ب.بوعريريج 21 31

20.شبيبة سكيكدة 17 30.