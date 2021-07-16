الجولة 32: وفاق سطيف للتدارك وشباب بلوزداد للتأكيد

سيسعى رائدا ترتيب البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، شباب بلوزداد ووفاق سطيف لرفع التحدي أمام على التوالي، وداد تلمسان على ميدان هذا الأخير، وشبيبة الساورة بملعب 8 ماي 45 بسطيف، بمناسبة إجراء الجولة ال 32 من المنافسة، المقررة يومي السبت والأحد.

فالوفاق (60 نقطة) الذي تلقى هزيمة ثقيلة في وهران (4-0) سيكون في مهمة عسيرة لدى استضافته لشبيبة الساورة في قمة مقدمة الترتيب.

وبعد فشله في تحقيق الفوز خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، لم يبق أمام الوفاق أي مجال للخطأ في رحلة السباق نحو اللقب، خاصة وأن منافسه المباشر شباب بلوزداد ما فتئ يترك انطباعا جيدا سمح له بالالتحاق بالوفاق في صدارة الترتيب بعد فوزه الأخير على جمعية أولمبي الشلف (2-1).

وسيكون أبناء العقيبة الذين يتوفرون على مباراة مؤجلة أمام شبيبة القبائل بملعب 20 أوت بالجزائر، مرشحين بقوة للفوز خاصة وأن منافسه، وداد تلمسان يمر بفترة سيئة للغاية مثلما تؤكده ثلاث هزائم متتالية.

وأكثر من ذلك، فقد الوداد مدربه عبد القادر عمراني الذي رمى المنشفة عقب الهزيمة المسجلة بالعاصمة أمام نادي بارادو.

ويطمح شباب بلوزداد الذي يعد أحسن فريق خارج قواعده (29 نقطة من أصل 48 ممكنة) أن يواصل على نفس الوتيرة للاقتراب أكثر من اللقب الثاني تواليا.

من جهتها ستتنقل مولودية وهران صاحبة انتصار كبير على وفاق سطيف، إلى الجنوب الشرقي للوطن لمواجهة اتحاد بسكرة في مباراة ذات أهداف متباينة للتشكيلتين.

ففريق "الزيبان" الذي افتك بأعجوبة نقطة ثمينة أمام شباب قسنطينة بتعديله النتيجة في الأنفاس الأخيرة من اللقاء (1-1)، مطالب حتميا بالفوز للابتعاد عن المنطقة الحمراء و وضع نفسه في مأمن.

وسيقوم فريقا العاصمة، اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر اللذان تعادلا يوم الثلاثاء الفارط في الداربي العاصمي (2-2) بالتنقل خارج قواعدهما وعلى التوالي إلى جمعية عين مليلة وجمعية الشلف بنية تسجيل نتيجة طيبة، أملا منهما في إنهاء الموسم على "البوديوم".

فإذا كان الاتحاد موفقا في خرجاته الأخيرة، فالأمر ليس كذلك "للعميد" المطالب بتفادي هزيمة رابعة على التوالي خارج دياره.

وبملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة، سيكون أولمبي المدية في مهمة صعبة أمام نصر حسين داي الذي استعاد توازنه في المدة الأخيرة وعودته بتعادل أكثر من ثمين من تيزي وزو مساء يوم الاربعاء أمام شبيبة القبائل (1-1) محققا ثالث لقاء له على التوالي بدون تعثر.

وسيمنح الفوز لأشبال المدرب عبد القادر يعيش الاقتراب من ضمان البقاء بينما يخوض الأولمبي المباراة بنية تأكيد الفوز الأخير على شبيبة سكيكدة (3-0).

وفي شرق البلاد، سيواجه شباب قسنطينة الذي تعثر بميدانه أمام اتحاد بسكرة (1-1) منشط نهائي كأس الكونفدرالية، شبيبة القبائل في مباراة تعد بالكثير.

وفي أسفل الترتيب، تدور ثلاث مباريات بين أندية مهددة بالسقوط وهي شبيبة سكيكدة - سريع غليزان، نجم مقرة - أهلي برج بوعريريج ونادي بارادو - اتحاد بلعباس.

وباستثناء نادي بارادو الذي يبتعد نسبيا عن منطقة الخطر، فإن الأندية الأخرى ستعمل كل ما في وسعها لكسب نقاط ثمينة تفيدها في رحلة البقاء.

أما أهلي البرج وشبيبة سكيكدة صاحبا المركزين الأخيرين في جدول الترتيب، فإن وضعيتهما لا تبعث على الارتياح بسبب فارق النقاط الذي يفصلهما عن الأندية التي تسبقهما في الترتيب العام.

البرنامج:

-السبت 17 جويلية 2021

شبيبة سكيكدة - سريع غليزان (سا 17:45)

نجم مقرة - اهلي برج بوعريريج (سا 17:45)

نادي بارادو - اتحاد بلعباس (سا 18:00)

وداد تلمسان - شباب بلوزداد(سا 18:00)

جمعية عين مليلة - اتحاد العاصمة (سا 20:30)

اولمبي الشلف - مولودية الجزائر(سا 20:30)

اتحاد بسكرة - مولودية وهران(سا 20:30)

وفاق سطيف - شبيبة الساورة (سا 21:00)

-الأحد 18 جويلية 2021

شباب قسنطينة - شبيبة القبائل(سا 17:45)

نصر حسين داي - أولمبي المدية(سا 18:00)

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 60 30

- وفاق سطيف 60 31

3- شبيبة الساورة 57 31

4- مولودية وهران 53 31

5- اتحاد الجزائر 50 30

6- مولودية الجزائر 49 31

7- اولمبي المدية 48 31

8- شباب قسنطينة 47 31

9- شبيبة القبائل 46 27

10- نادي بارادو 41 31

11- جمعية عين مليلة 37 31

- اتحاد بسكرة 37 31

13- جمعية الشلف 35 31

- سريع غليزان 35 31

15- نجم مقرة 34 31

16- نصر حسين داي 33 31

17- وداد تلمسان 30 30

18- اتحاد بلعباس 27 31

19- اهلي برج بوعريريج 21 31

20- شبيبة سكيكدة 17 30