الحماية المدنية: إخماد 51 حريقًا عبر 16 ولاية إلى غاية عصر الجمعة

13/08/2021 - 18:51

تمكنت مصالح الحماية المدنية إلى غاية الرابعة والنصف زوالا من عصر هذا الجمعة، من إخماد 51 حريقًا مسّ غابات وأدغال وأحراش 16 ولاية.

بحسب حصيلة جديدة لوضعية حرائق الغابات إلى غاية الساعة 16:30، تمّ إخماد (08) بالطارف، (10) بجيجل، (11) ببجاية، (03) بكل من تيزي وزو و سطيف وسوق أهراس، إضافة إلى حريقين اثنين ببومرداس والبويرة، وحريق واحد بكل من عين الدفلى، عنابة، قالمة، تبسة، سكيكدة، الشلف، برج بوعريريج وتيارت.

وأكّد البيان ذاته أنّ أعوان الحماية المدنية يقومون حاليا بعملية الحراسة، لتفادي عودة نشوب الحرائق، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر في ظل استمرار الظروف الجوية الحالية من موجة الحر والرياح القوية.

ولهذا الغرض، تضع مصالح الحماية المدنية الرقم الأخضر (1021) ورقم النجدة (14) للاتصال فور نشوب أي حريق.

 

 

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