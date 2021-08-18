الجيش الصحراوي ينفذ هجمات ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس و أمكالا

نفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم الثلاثاء، هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس و أمكالا، بحسب البيان العسكري رقم 279 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)،ان وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في منطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

و اضاف البيان ان مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت بالمدفعية الثقيلة تخندقات جنود الاحتلال المغربي في منطقة أمكلي لغنم بقطاع أمكالا.

كما تم قصف -يضيف البيان- كل من منطقة العايديات بقطاع الكتلة، و أودي الزيات بقطاع الفرسية بالإضافة الى أكرارة الشديدة بقطاع الفرسية ايضا، حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر فادحة في الارواح والمعدات.

وتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 بعد تدخل قوات الاحتلال المغربية ضد التظاهرات السلمية للمدنيين الصحراويين بالثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات، بحسب البيان.